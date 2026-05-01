HF Sinclair affiche un bénéfice trimestriel inattendu grâce à la hausse des marges de raffinage

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* L'entreprise affiche un bénéfice inattendu au premier trimestre

* La hausse des marges de raffinage, des ventes et des volumes traités stimule les bénéfices

* La société prévoit de traiter entre 600 000 et 630 000 barils de pétrole brut par jour au deuxième trimestre

(Ajout d'informations sur les actions, de commentaires issus de la conférence téléphonique et de citations d'analystes aux paragraphes 2, 7, 12 et 13) par Pooja Menon et Nicole Jao

HF Sinclair DINO.N a annoncé vendredi un bénéfice ajusté surprise au premier trimestre, soutenu par la hausse des marges de raffinage, des ventes de produits raffinés et des volumes traités.

L'action de la société a progressé de près de 2 % en début de séance.

Les raffineurs américains enregistrent leurs marges les plus élevées depuis des années , car les perturbations des flux pétroliers en provenance du Moyen-Orient dues à la guerre en Iran ont fait grimper la demande d'exportations de carburant américain.

Les raffineurs américains, moins dépendants du brut du Moyen-Orient, devraient tirer profit de la pénurie mondiale de carburant en développant leurs ventes internationales depuis leur plaque tournante de la côte américaine du golfe du Mexique.

“À l'avenir, nous restons concentrés sur la mise en œuvre de nos priorités stratégiques et estimons que chacun de nos segments d'activité est bien positionné pour tirer parti du contexte macroéconomique favorable actuel”, a déclaré le directeur général Franklin Myers dans un communiqué.

Les marges des raffineries américaines, mesurées par le crack spread 3-2-1 CL321-1=R , ont augmenté d'environ 73 % en moyenne au premier trimestre par rapport à l'année précédente.

HF Sinclair a indiqué qu'elle prévoyait de traiter entre 600 000 et 630 000 barils de pétrole brut par jour dans son segment de raffinage au deuxième trimestre.

Le segment de raffinage a enregistré un bénéfice de base ajusté trimestriel de 55 millions de dollars, contre une perte de 8 millions de dollars un an plus tôt.

La marge brute ajustée par baril des raffineries a augmenté de 9 % pour atteindre 9,95 dollars au cours du trimestre, tandis que le taux d'utilisation des raffineries a progressé de 90,4 %.

Le débit de ses raffineries pour le trimestre a augmenté de 1,6 % pour atteindre 656 920 barils par jour, tandis que les ventes de produits raffinés ont progressé de près de 4 % pour s'établir à 646 140 barils par jour.

Le segment des énergies renouvelables a enregistré un bénéfice de base ajusté de 133 millions de dollars, tandis que le résultat des lubrifiants et des produits spécialisés a augmenté de 21,2 % pour atteindre 103 millions de dollars.

“Bien que les résultats aient été meilleurs que prévu... aucune mise à jour n'a été communiquée concernant la direction, la société continuant de travailler avec un directeur général et un directeur financier par intérim”, a déclaré Manav Gupta, analyste chez UBS.

“Une conclusion rapide de la recherche d’une nouvelle direction devrait apporter une plus grande stabilité.”

Franklin Myers, qui occupe le poste de directeur général par intérim, et Vivek Garg, directeur financier par intérim, ont tous deux pris leurs fonctions en février .

La société basée à Dallas, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 69 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 6 cents, selon les données compilées par LSEG.