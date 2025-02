HF Company: vers une cession de LEA Networks information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 14:04









(CercleFinance.com) - HF Company annonce avoir reçu et approuvé une proposition d'acquisition de LEA Networks de la part de Thierry Fernandez, actuellement directeur général de cette filiale, associé à un industriel spécialisé dans les réseaux et infrastructures Informatiques.



La vente sera réalisée en principe au plus tard le 30 mars. La valeur d'entreprise proposée est de 1.203.000 euros avec un paiement de 700.000 euros au plus tard à fin mars 2025 ainsi qu'un complément de prix de 500.000 euros qui s'étalera jusqu'en 2027.



LEA Networks a réalisé un chiffre d'affaires de 3.094.000 euros, en baisse de 21%, pour un résultat net négatif estimé à -490.000 euros au cours de l'exercice 2024. L'issue de cette opération marquera la fin du recentrage du groupe HF.





