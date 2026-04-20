HF Company met fin au contrat de liquidité avec Gilbert Dupont au 15 avril 2026

* HF Company a mis fin au contrat de liquidité conclu avec Gilbert Dupont, avec prise d’effet 15 avril 2026 après bourse. * Compte de liquidité au 15 avril 2026 au soir : 22 739 titres, 47 880,67 euros en espèces. * Au 31 décembre 2025, dernier bilan semestriel : 26 179 titres, 33 032,83 euros en espèces. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. HF Company SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604201723OMX_____CNEWS_FR_GNW1001176890_fr) on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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