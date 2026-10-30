HF Company limite sa perte semestrielle

L'intégrateur de solutions et services technologiques dans l'univers digital et réseaux a publié ses résultats consolidés pour le premier semestre 2026, marqués par une réduction des pertes opérationnelles et une assise financière robuste, en dépit d'un niveau d'activité restreint.

Sur les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 18 000, contre 105 000 au premier semestre 2025 retraité (et 337 000 en données publiées), soit un repli de 83% à périmètre comparable suite à la cession de la société LEA Networks en mars 2025.

Malgré cette baisse de revenus, la réduction maîtrisée des charges opérationnelles permet un redressement des indicateurs d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation s'améliore de 213 000 euros, pour s'établir à -307 000 euros, contre -520 000 euros au premier semestre 2025 retraité. Le résultat d'exploitation suit la même trajectoire et s'installe à -331 000 euros, contre -530 000 un an plus tôt et -912 000 euros en publié.

Le résultat net part du groupe s'établit à -104 000 au 30 juin 2026, contre un bénéfice de 1,835 million d'euros au premier semestre 2025 retraité (124 000 euros en publié).

HF Company dispose de capitaux propres consolidés de 14 millions d'euros et d'une trésorerie nette de 15,4 millions d'euros au 30 juin 2026.