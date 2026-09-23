Hexaom vise une croissance de 20% de ses revenus en 2026

Hexaom réalise au 1er semestre 2026 un chiffre d'affaires en croissance de 12,3% à 343,9 millions d'euros, en phase avec l'évolution de l'activité commerciale 2024/2025. A périmètre constant, (sans tenir compte de l'activité de janvier 2026 générée par le sous-groupe HDV, acquis fin janvier 2025), le chiffre d'affaires progresse de 11,2%.

Sur cette période de 6 mois, le résultat opérationnel courant enregistre une bonne progression et s'établit à 19,5 MEUR en hausse de 59,8%. La marge opérationnelle courante ressort ainsi en ligne avec les prévisions et représente 5,7% du chiffre d'affaires contre 4% en 2025. Cette hausse de 1,7 point s'explique principalement par deux facteurs :

- Le retour à la croissance du chiffre d'affaires,

- Les actions visant à l'amélioration de la marge nette sur coûts variables, conjuguées à la bonne maîtrise des coûts fixes.

Le résultat net ressort à 12,6 MEUR et représente 3,7% du chiffre d'affaires contre 1,8% sur la même période de 2025. Il intègre un résultat financier de -0,6 MEUR et une quote-part des entreprises associées de -0,1 MEUR.

La structure financière du groupe déjà très solide se renforce. Les capitaux propres part du groupe s'élèvent au 30 juin 2026 à 245,1 MEUR et la trésorerie active à 144,7 MEUR. La trésorerie nette d'endettement s'établit à 71 MEUR contre 61,6 MEUR au 31 décembre 2025 et 32,7 MEUR au 30 juin 2025.

Dans un contexte géopolitique international dégradé qui pèse sur l'économie, le pouvoir d'achat et le moral des ménages, en plus des incertitudes liées à la prochaine échéance électorale, le constructeur français de maisons individuelles aborde les mois à venir avec prudence. Il s'appuie néanmoins sur "la visibilité offerte à moyen terme par son carnet de commandes, sa capacité d'adaptation aux cycles économiques et son aptitude à gagner des parts de marché dans un secteur qui demeure structurellement porteur."

Compte tenu de la visibilité offerte par son carnet de commandes et du rythme actuel des mises en chantier, Hexaom prévoit pour 2026 une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 20%, accompagnée d'une rentabilité opérationnelle supérieure à 5%.

A moyen terme, les priorités du groupe restent invariantes et s'articulent autour des quatre axes déjà énoncés :

- L'amélioration de sa rentabilité opérationnelle sur l'ensemble de ses métiers.

- La progression de la contribution des activités de diversification au résultat opérationnel.

- Le renforcement de ses parts de marché en s'appuyant sur ses positions de leader, la densité de ses réseaux commerciaux, la notoriété de ses marques ainsi que la diversité et la qualité de ses offres,

- La solvabilisation de la demande au travers de l'innovation et l'étude de solutions de financement adaptées.