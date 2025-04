Hexaom réagence son site internet

(AOF) - Hexaom, spécialiste de la construction-rénovation et référent de l’habitat en France, annonce la mise en ligne de son nouveau site internet, Hexaom.fr. Le portail rassemble ainsi plus de 38 000 annonces de maisons, appartements et terrains et plus de 2 000 modèles de maisons et programmes immobiliers avec une couverture de près de 500 agences.

"Grâce à un moteur de recherche performant et une navigation optimisée, chaque utilisateur pourra trouver rapidement une offre de logement adéquat sur l'ensemble du territoire", explique Steve Beaudel, directeur commercial et marketing du groupe Hexaom.

