Hexaom : prise de participation de 75,5% du capital du groupe HDV

(AOF) - Hexaom a finalisé la prise de participation de 75,5% du capital du groupe HDV. Dirigé par son fondateur et Président, Didier Vicens, âgé de 50 ans, le groupe HDV a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros et dispose d'une structure financière très saine. Cette acquisition sera immédiatement relutive. Didier Vicens et trois managers restent actionnaires du groupe HDV à hauteur de 24,5% du capital. Ils conservent leurs fonctions et se sont engagés à accompagner le développement du groupe sur les prochaines années.

Fort d'une expérience de plus de 25 ans dans la construction de maisons, le groupe HDV dispose d'une large gamme de maisons et fédère les marques Alpha Constructions, Ya'K construire.com, So'9 Habitat, Couleur Villas, Optiméa et Alliance Construction Aquitaine.

Le Groupe HDV, dont le siège social est basé près de Bordeaux à Beychac et Caillau (33), compte à ce jour environ 130 collaborateurs et dispose d'une trentaine d'agences couvrant la Nouvelle Aquitaine et le Loiret.

AOF - EN SAVOIR PLUS