HEXAOM (ex MFC) : HEXAOM renforce sa couverture géographique et poursuit le développement de ses relais de croissance - Acquisition du Groupe PLAIRE

Le Groupe HEXAOM annonce l'acquisition de la totalité du capital du Groupe PLAIRE, constructeur de maisons individuelles, promoteur et lotisseur, basé à La Rochelle (17) et réalisant 30 M€ de chiffre d'affaires par an. Le Groupe PLAIRE sera consolidé dans les comptes du Groupe HEXAOM à compter du 16 décembre 2019.



Créé il y a 25 ans par Gilles Plaire et son fils Yohann, le Groupe PLAIRE est un acteur diversifié dans le domaine de la construction. Maisons ACCO, qui est à l'origine du Groupe, est un constructeur de maisons individuelles devenu rapidement un leader local, avec à ce jour la construction d'une centaine de maisons par an.



Depuis 2009, le Groupe PLAIRE s'est diversifié dans les domaines de la promotion immobilière et de l'aménagement de lotissements avec la création des sociétés Promoteur de l'Ouest et Lotisseur de l'Ouest.



Acteur incontournable de l'immobilier Rochelais, le Groupe PLAIRE intervient désormais sur toute la région à travers un réseau de 4 agences et compte une trentaine de collaborateurs pour près de 30 M€ de chiffres d'affaires et une rentabilité opérationnelle de 7%. Les synergies avec le Groupe HEXAOM vont lui permettre de renforcer son ancrage local et d'accélérer son développement en se dotant des ressources nécessaires pour saisir de nouvelles opportunités foncières à destination de son activité de promotion et d'aménagement. Yoann Plaire, 44 ans, conserve ses fonctions à la tête de la société.



Cette opération illustre la volonté du Groupe HEXAOM de poursuivre sa politique de développement en renforçant à la fois son maillage territorial et sa diversification vers des relais de croissance porteurs.



À PROPOS DU GROUPE

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 40 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 9 500 clients par an, plus de 100 000 maisons construites, plus de 75 000 rénovations, plus de 2 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 804 millions d'Euros en 2018.

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

Code ISIN : FR 0004159473 - Indices : CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share

