HEXAOM (ex MFC) : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE : +15,3% à 211,5 M EUR

POURSUITE D'UNE DYNAMIQUE SOUTENUE DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE

CONFIRMATION DE LA PERTINENCE DE LA STRATEGIE DE DIVERSIFICATION

Consolidés (M€)

non audités 9 mois 3ème trimestre 2020 2019 Var. 2020 2019 Var. Chiffre d'affaires 610,2 601,4 +1,5% 211,5 183,5 +15,3% dont CMI 499,9 506,8 -1,4% 163,8 147,7 +10,9% dont Rénovation 94,6 92,1 +2,7% 43,6 35,2 +23,7% dont Autres

(aménagement & promotion) 15,7 2,5 +532,3% 4,1 0,5 +583,3%

Hausse de +15,3% de la production au troisième trimestre 2020

Témoignant de la bonne résilience du modèle du Groupe eu égard aux conditions économiques et sanitaires particulièrement difficiles auxquelles le marché a été confronté sur la première partie de l'année, le chiffre d'affaires du Groupe Hexaom connait un fort effet de rattrapage et s'inscrit en hausse de +15,3% sur le troisième trimestre 2020, à 211,5 M€. Ainsi, pour les neuf premiers mois de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires du Groupe Hexaom s'élève à 610,2 M€ (+1,5%).

L'activité Construction de Maisons Individuelles est en progression sur le 3ème trimestre (+11%). Ce rattrapage permet ainsi de retrouver une production proche de celle à fin septembre 2019 malgré un rythme d'ouvertures de chantiers encore perturbé par les mesures de confinement subies sur le 1er semestre.

Comme attendu, après un premier semestre fortement impacté par la crise sanitaire, l'activité Rénovation bénéficie, quant à elle, d'un fort rattrapage sur ce trimestre qui progresse de +23,7% et retrouve ainsi une forte dynamique de croissance, notamment dans le B2B.

Les autres activités, à savoir l'aménagement et la promotion, poursuivent leur montée en puissance rapide.

Cette bonne tenue de l'activité au global illustre tout le bien fondé de la stratégie de diversification entamée par le Groupe depuis plusieurs années maintenant.

Dynamique soutenue de l'activité commerciale sur le troisième trimestre

En ligne avec l'importante progression des contacts commerciaux qui avait été constatée dès la fin de la période de confinement, Hexaom a enregistré, sur le troisième trimestre de l'exercice en cours, un accroissement substantiel de ses prises de commandes dans l'activité Construction de Maisons Individuelles. Ces dernières s'inscrivent ainsi en hausse de +13,7% en valeur (+12,4% en volume) par rapport à la même période de l'exercice précédent. Si cette bonne performance n'absorbe pas totalement la baisse des commandes constatée sur le deuxième trimestre 2020 par rapport à la même période de 2019, du fait du confinement et d'un effet de base défavorable (l'activité au deuxième trimestre 2019 ayant largement bénéficié des actions commerciales mises en place dans le cadre de la célébration des 100 ans du Groupe), elle permet néanmoins de limiter la baisse des prises de commandes cumulées à 9 mois dans cette activité à -7,7% en valeur (-11,2% en volume). Le Groupe Hexaom réalise ainsi 5 037 ventes au 30 septembre 2020, ce qui représente un chiffre d'affaires de 630 M€.

S'agissant de l'activité Rénovation, les ventes à 9 mois s'inscrivent en progression de +10,2% à 140,4 M€, toujours tirées par le segment B2B dont les prises de commandes croissent de +25,4% sur la période.

Confirmation de la progression du chiffre d'affaires et de l'amélioration de la rentabilité sur le second semestre

Au regard de la bonne dynamique de croissance des secteurs de diversification du Groupe, du niveau élevé du carnet de commandes et du maintien de l'activité des entreprises du BTP préconisé dans le cadre de la mise en place des nouvelles mesures de confinement, le Groupe Hexaom confirme ses anticipations d'un niveau de production global soutenu sur le second semestre 2020.

Toutefois, le Groupe reste attentif à l'évolution du niveau des ouvertures de chantiers de l'activité Construction de Maisons Individuelles encore fortement impacté par l'allongement des délais administratifs subi depuis le début de la crise sanitaire et de l'évolution du taux d'annulation qui pèseront certainement sur la production du 4ème trimestre 2020. Cet impact sera en partie compensé par une diminution des délais de construction.

En conséquence, le Groupe s'attend à un chiffre d'affaires et une rentabilité sur ce second semestre 2020 en progression par rapport au premier semestre 2020.

Fort de son niveau élevé de trésorerie, Hexaom continue par ailleurs à rester attentif à toute nouvelle opportunité de croissance externe qui viendrait consolider son statut d'acteur global et diversifié de l'habitat sur l'ensemble du territoire.

À PROPOS DU GROUPE

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons individuelles, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 10 000 clients par an, plus de 100 000 maisons construites, plus de 75 000 rénovations, plus de 2 100 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 841,8 millions d'Euros en 2019.

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

Code ISIN : FR 0004159473 - Indices : CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share

GLOSSAIRE :

Prises de commandes brutes : un contrat est enregistré dans les prises de commandes brutes dès lors qu'il est signé par le client et accepté par nos services « administration des ventes » (contrôle administratif des pièces et validité du plan de financement du dossier, retour de l'enquête terrain, vérification et acceptation du prix de vente). Le montant enregistré correspond au chiffre d'affaires hors taxe à réaliser sur ce contrat.

Carnet de commandes : comprend les prises de commandes enregistrées non annulées et non transférées en chantier en cours.

Chantier en cours : comprend les commandes dont les conditions suspensives pour démarrer le chantier sont réunies (permis de construire et financement client obtenus, client propriétaire du terrain) et non réceptionnées (livrées) par le client.

Evolution du chiffre d'affaires à périmètre constant : évolution du chiffre d'affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante :

en cas d'acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d'affaires de la société acquise qui n'a pas de correspondance dans la période de comparaison,

en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d'affaires de la société cédée qui n'a pas de correspondance dans la période en cours.

B2B (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

B2C (business to consumer) : décrit les activités d'échanges avec les particuliers.

Marge nette sur coûts variable : correspond à la différence entre le chiffre d'affaires dégagé par les contrats et les coûts directement rattachables à ces contrats (coûts de construction, commissions vendeurs ou agents, taxes, assurances ...).

Trésorerie active : comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.

Endettement : comprend l'ensemble des dettes financières courantes et non courantes hormis les dettes locatives selon le retraitement de la norme IFRS 16.

Trésorerie nette d'endettement : correspond à la trésorerie active diminuée de l'endettement.