Hexaom : croissance robuste de 9,2% au 3e trimestre

Au 3e trimestre de l'exercice 2026, le groupe Hexaom réalise un chiffre d'affaires de 149,1 millions d'euros en croissance de 9,2% sur un an. Sur neuf mois, il ressort à 492,8 MEUR, en hausse de 11,3%. A périmètre constant, (sans tenir compte de l'activité de janvier 2026 générée par le sous-groupe HDV, acquis fin janvier 2025), le chiffre d'affaires progresse de 10,6%.

Compte tenu de la visibilité offerte par son carnet de commandes et du rythme actuel des mises en chantier, et en tenant compte du décalage de production de certaines opérations de Promotion Immobilière, Hexaom prévoit pour 2026 une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 15 et 17%, accompagnée d'une rentabilité opérationnelle supérieure à 5%.

Dans un contexte économique dégradé qui devrait perdurer au moins jusqu'aux prochaines élections, le leader sur les marchés de la construction de maisons dit "avoir conservé une gestion très prudente de son organisation et une maîtrise rigoureuse de ses coûts."

Dans les prochains mois, les prises de commandes 2025/2026 du segment "Construction de Maisons" ainsi que le développement des activités de diversification assureront au groupe un niveau d'activité satisfaisant.

Au-delà, le constructeur français de maisons individuelles s'appuiera sur une organisation dimensionnée pour un marché en bas de cycle, la variabilité de ses coûts et la solidité de ses fondamentaux.

Il garde son cap et articule ses priorités autour des quatre axes déjà énoncés :

- amélioration de sa rentabilité opérationnelle sur l'ensemble de ses métiers,

- progression de la contribution des activités de diversification au résultat opérationnel,

- renforcement de ses parts de marchés en s'appuyant sur ses positions de leader, la densité de ses réseaux commerciaux, la notoriété de ses marques ainsi que la diversité et la qualité de ses offres,

- solvabilisation de la demande au travers de l'innovation et l'étude de solutions de financement adaptées à ses différentes typologies de clientèle.