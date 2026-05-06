 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hexaom confirme le redémarrage de son activité en 2026
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 18:13

Le spécialiste de la construction de maison, de la rénovation et de l'accession en France a réalisé au premier trimestre 2026 un chiffre d'affaires de 159,5 MEUR, en progression de 10,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. A périmètre constant, hors contribution du sous-groupe HDV acquis fin janvier 2025, la croissance ressort à 8,2%.

La croissance du premier trimestre a été portée par l'activité Construction de Maisons, dont le chiffre d'affaires progresse de 14,9% grâce à la reprise des commandes et au redémarrage des chantiers. L'activité Rénovation recule de 7,1%, pénalisée par le contractant général malgré une bonne dynamique des réseaux de franchise, tandis que la Promotion Immobilière reste globalement stable.

Hexaom affiche des perspectives confiantes pour 2026 avec un objectif de croissance de 20% du chiffre d'affaires et une rentabilité opérationnelle supérieure à 5%, soutenus par un carnet de commandes solide.

Dans un environnement économique toujours incertain, le groupe entend poursuivre sa politique de maîtrise des coûts tout en s'appuyant sur plusieurs relais de croissance : gains de parts de marché, développement de ses activités diversifiées, montée en puissance d'HexaPro et expansion des offres dans les maisons à ossature bois et les studios de jardin.

La société souligne également bénéficier d'un contexte porteur pour le logement en France, soutenu par des besoins structurels élevés et les dispositifs publics d'aide au secteur. Le groupe estime enfin que son récent redimensionnement et sa capacité d'adaptation renforcent ses fondamentaux pour les exercices à venir.

Valeurs associées

HEXAOM
33,5000 EUR Euronext Paris +0,90%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank