Hexaom: chute de 58% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - Hexaom publie au titre de 2024 un résultat net en chute de 58% à 13,7 millions d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en baisse de 48% à 20,1 millions, faisant ressortir une marge correspondante de 2,8% contre 3,7% en 2023.



Dans un contexte de crise historique du marché immobilier, le constructeur de maisons a réalisé, au titre de l'exercice écoulé, un chiffre d'affaires de 728,5 millions d'euros, en repli de 28,9% à périmètre constant par rapport à l'année dernière.



Après deux années sans distribution, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 5 juin prochain le versement d'un dividende de 0,49 euro par action au titre de l'exercice 2024.



Les tendances commerciales laissant selon lui entrevoir un contexte de marché plus favorable en 2025, Hexaom devrait enregistrer, à périmètre non constant, une baisse plus modérée de son CA, de l'ordre de 10%, avec une rentabilité opérationnelle supérieure à 3%.





