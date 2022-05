Hexagone recrute un commercial institutionnel d'Amundi

(NEWSManagers.com) - La société de conseil Hexagone vient de recruter David Kochanek comme responsable de relations avec les investisseurs institutionnels. Trois autres collaborateurs ont également été recruté dernièrement : Vincent Jolly comme responsable middle office et reporting, Vincent Miano en tant que développeur senior Filemaker, et Stéphen Biabiany comme chargé de reporting et middle office.

David Kochanek arrive d'Amundi, où il était responsable d'un portefeuille de clients institutionnels français du LCL et des Caisses Régionales du Crédit Agricole depuis 2016. Auparavant, il y a été responsable commercial d'Amundi AM pour les clients entreprises (2015-2016), responsable commercial régional pour Société Générale Gestion (2011-2015), et contrôleur de gestion (2007-2011).