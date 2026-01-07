 Aller au contenu principal
HexaDone, créé par Orange et la Banque des Territoires, acquiert Hyvilo
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 10:53

Orange SA ORAN.PA :

* HEXADONE ACQUIERT HYVILO

* HEXADONE EST UNE ENTREPRISE CRÉÉE EN 2023 PAR ORANGE ET LA BANQUE DES TERRITOIRES

(Rédaction de Gdansk)

ORANGE
14,4800 EUR Euronext Paris +0,80%
