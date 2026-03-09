Hewlett Packard Enterprise prévoit des revenus supérieurs aux estimations grâce à l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2, 5, 7, 10 et 13)

Hewlett Packard Enterprise HPE.N a prévu pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux estimations de Wall Street lundi, pariant sur une demande croissante pour ses serveurs alimentés par l'intelligence artificielle.

La société, qui fournit des serveurs équipés de puces Nvidia

NVDA.O , a relevé ses prévisions pour l'exercice 2026 en ce qui concerne le bénéfice ajusté par action et le segment des réseaux.

Les grandes entreprises technologiques comme Alphabet

GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O devraient dépenser au moins 630 milliards de dollars pour construire des infrastructures d'IA cette année, ce qui stimulerait la demande de serveurs et d'équipements de centres de données auprès de fournisseurs tels que Dell DELL.N , HPE et Super Micro Computer SMCI.O .

"La demande pour nos produits et solutions a été forte, avec des commandes en hausse à deux chiffres d'une année sur l'autre dans tous les segments", a déclaré Antonio Neri, directeur général de HPE, dans un communiqué.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges prolongés de lundi. L'action a chuté d'environ 9 % depuis le début de l'année, ce qui est inférieur aux gains de 16,4 % enregistrés par son rival Dell.

HPE est en concurrence avec Dell et Super Micro Computer sur un marché hautement compétitif, alors qu'ils font face à la hausse des coûts des puces mémoire en raison du développement de l'infrastructure de l'intelligence artificielle, ce qui oblige les entreprises à augmenter leurs prix pour tenter de compenser les pressions exercées par les coûts.

Presque tous les serveurs sont équipés de puces de mémoire qui contiennent des données et des instructions, permettant aux processeurs de fonctionner à grande vitesse, ce qui est primordial pour les applications d'intelligence artificielle.

La société prévoit un chiffre d'affaires trimestriel compris entre 9,6 et 10,0 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 9,58 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

HPE a déclaré que son carnet de commandes en matière d'IA dépassait les 5 milliards de dollars au premier trimestre, les entreprises et les clients souverains représentant 64% de l'ensemble des commandes cumulées. Son carnet de commandes en matière d'IA s'élevait à 4,7 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 18 % pour atteindre 9,30 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 janvier, inférieur aux estimations de 9,33 milliards de dollars. Son BPA ajusté de 65 cents a dépassé les estimations de 59 cents.

HPE a relevé ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 à 2,30 $ à 2,50 $, par rapport à ses attentes précédentes de 2,25 $ à 2,45 $.

L'entreprise a également relevé ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires pour le segment de la mise en réseau de 68 % à 73 %.