 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 125,82
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hewlett Packard Enterprise : les revenus et les prévisions d'activité déçoivent
information fournie par AOF 05/12/2025 à 14:36

(AOF) - Hewlett Packard Enterprise est attendu en forte baisse en raison de revenus et de perspectives de revenus décevants. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a enregistré un bénéfice net de 146 millions de dollars, soit 11 cents par action, contre respectivement 1,34 milliard de dollars et 99 cents un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 62 cents, soit 4 cents de mieux qu'attendu.

Les revenus ont augmenté de 14% à 9,69 milliards de dollars, ressortant sous les attentes : 9,93 milliards de dollars. Son activité serveurs a connu un repli de 5% de son chiffre d'affaires à 4,46 milliards d'euros, un niveau inférieur au consensus de 4,66 milliards de dollars.

Au premier trimestre, le groupe technologique cible un bénéfice par action entre 57 et 61 cents pour des revenus entre 9 et 9,4 milliards de dollars. Wall Street vise respectivement 53 cents et 9,88 milliards de dollars.

Pour l'exercice 2026, Hewlett Packard Enterprise anticipe désormais un bénéfice par action ajusté entre 2,25 et 2,45 dollars contre de 2,20 et 2,40 dollars auparavant. Les revenus sont toujours anticipés en progression de 17% à 22%. Le flux de trésorerie disponible est anticipé entre 1,7 et 2 milliards de dollars contre de 1,5 à 2 milliards de dollars précédemment.

Le groupe américain revendique un carnet de commandes de 4,7 milliards de dollars lié à l'IA.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HP ENTERPRISE
22,860 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank