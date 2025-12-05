Hewlett Packard Enterprise : les revenus et les prévisions d'activité déçoivent

(AOF) - Hewlett Packard Enterprise est attendu en forte baisse en raison de revenus et de perspectives de revenus décevants. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a enregistré un bénéfice net de 146 millions de dollars, soit 11 cents par action, contre respectivement 1,34 milliard de dollars et 99 cents un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 62 cents, soit 4 cents de mieux qu'attendu.

Les revenus ont augmenté de 14% à 9,69 milliards de dollars, ressortant sous les attentes : 9,93 milliards de dollars. Son activité serveurs a connu un repli de 5% de son chiffre d'affaires à 4,46 milliards d'euros, un niveau inférieur au consensus de 4,66 milliards de dollars.

Au premier trimestre, le groupe technologique cible un bénéfice par action entre 57 et 61 cents pour des revenus entre 9 et 9,4 milliards de dollars. Wall Street vise respectivement 53 cents et 9,88 milliards de dollars.

Pour l'exercice 2026, Hewlett Packard Enterprise anticipe désormais un bénéfice par action ajusté entre 2,25 et 2,45 dollars contre de 2,20 et 2,40 dollars auparavant. Les revenus sont toujours anticipés en progression de 17% à 22%. Le flux de trésorerie disponible est anticipé entre 1,7 et 2 milliards de dollars contre de 1,5 à 2 milliards de dollars précédemment.

Le groupe américain revendique un carnet de commandes de 4,7 milliards de dollars lié à l'IA.

