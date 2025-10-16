Hewlett Packard Enterprise déçoit sur ses perspectives

(AOF) - Hewlett Packard Enterprise est attendu en nette baisse en raison de perspectives décevantes pour l'exercice 2026. Le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises anticipe un bénéfice par action ajusté entre 2,20 et 2,40 dollars pour des revenus en progression de 5% à 10%. Le consensus LSEG s'élève à 2,40 dollars par action et 17,2% pour la croissance. Le flux de trésorerie disponible est anticipé entre 1,5 et 2,0 milliards de dollars et le dividende annuel sera augmenté de 10%.

Son conseil d'administration a en outre autorisé une capacité supplémentaire de 3 milliards de dollars pour le rachat d'actions, portant ainsi l'autorisation totale de rachat, à environ 3,7 milliards de dollars.

Pour l'exercice 2028, le groupe technologique américain table sur un bénéfice par action ajusté d'au moins 3 dollars et les exercices 2025 et 2028, la croissance annuelle moyenne des revenus est prévue entre 5% et 7%.

