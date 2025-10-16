 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 135,00
-0,66%
Indices
Chiffres-clés

Hewlett Packard Enterprise déçoit sur ses perspectives
information fournie par AOF 16/10/2025 à 14:03

(AOF) - Hewlett Packard Enterprise est attendu en nette baisse en raison de perspectives décevantes pour l'exercice 2026. Le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises anticipe un bénéfice par action ajusté entre 2,20 et 2,40 dollars pour des revenus en progression de 5% à 10%. Le consensus LSEG s'élève à 2,40 dollars par action et 17,2% pour la croissance. Le flux de trésorerie disponible est anticipé entre 1,5 et 2,0 milliards de dollars et le dividende annuel sera augmenté de 10%.

Son conseil d'administration a en outre autorisé une capacité supplémentaire de 3 milliards de dollars pour le rachat d'actions, portant ainsi l'autorisation totale de rachat, à environ 3,7 milliards de dollars.

Pour l'exercice 2028, le groupe technologique américain table sur un bénéfice par action ajusté d'au moins 3 dollars et les exercices 2025 et 2028, la croissance annuelle moyenne des revenus est prévue entre 5% et 7%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HP ENTERPRISE
22,520 USD NYSE -9,96%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:25 

    (Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • Incertitudes politiques en France, mais "business as usual" pour les entreprises étrangères ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Incertitudes politiques en France, mais "business as usual" pour les entreprises étrangères
    information fournie par AFP 17.10.2025 08:19 

    Dans un climat d'incertitude politique, les entreprises et investisseurs étrangers vont-ils bouder la France? Le divorce ne semble pas consommé, estiment des spécialistes interrogés par l'AFP, qui ne voient pas de risque de séparation à court terme. "Le bordeaux, ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank