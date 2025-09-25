Hertz progresse après avoir augmenté son offre de billets échangeables de 375 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de la société de location de voitures Hertz Global HTZ.O ont augmenté de 4,7 % à 7,30 $ avant le marché après une augmentation de capital supérieure à l'objectif pour refinancer la dette ** HTZ, basée à Estero, en Floride, a annoncé jeudi le prix d'un placement privé de 375 millions de dollars de billets échangeables à 5,5 % échéant en 2030

** La taille de l'offre a été augmentée de 250 millions de dollars et le prix de conversion initial a été fixé à 9,24 dollars, soit 32,5 % de plus que la dernière clôture de l'action

** La société a l'intention d'utiliser 300 millions de dollars du produit net de l'offre pour financer le remboursement partiel ou le rachat de ses obligations en circulation à échéance 2026 au plus tard le 31 décembre 2025

** Elle prévoit également d'utiliser 33,26 millions de dollars du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle

** Dans le cadre de la fixation du prix, les affiliés de Pershing Square Capital Management ont conclu des transactions de swap dans lesquelles Pershing obtiendra une exposition économique longue à environ 125 millions de dollars d'actions ordinaires de HTZ ** Plus tôt cette année, le milliardaire des fonds spéculatifs Bill Ackman a augmenté sa participation dans HTZ par l'intermédiaire de son véhicule de gestion des investissements Pershing, exprimant sa confiance dans les efforts de la société pour réduire les coûts afin d'améliorer les marges bénéficiaires au cours des prochaines années

** Jusqu'à mercredi, les actions HTZ ont augmenté de 90% depuis le début de l'année, ce qui leur confère une capitalisation boursière de ~2,2 milliards de dollars

** 6 des 10 analystes estiment que l'action est "à conserver" et 4 estiment qu'elle est "à vendre"; la prévision médiane est de 3,55 $, selon les données de LSEG