 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 781,67
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hertz progresse après avoir augmenté son offre de billets échangeables de 375 millions de dollars
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de la société de location de voitures Hertz Global HTZ.O ont augmenté de 4,7 % à 7,30 $ avant le marché après une augmentation de capital supérieure à l'objectif pour refinancer la dette ** HTZ, basée à Estero, en Floride, a annoncé jeudi le prix d'un placement privé de 375 millions de dollars de billets échangeables à 5,5 % échéant en 2030

** La taille de l'offre a été augmentée de 250 millions de dollars et le prix de conversion initial a été fixé à 9,24 dollars, soit 32,5 % de plus que la dernière clôture de l'action

** La société a l'intention d'utiliser 300 millions de dollars du produit net de l'offre pour financer le remboursement partiel ou le rachat de ses obligations en circulation à échéance 2026 au plus tard le 31 décembre 2025

** Elle prévoit également d'utiliser 33,26 millions de dollars du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle

** Dans le cadre de la fixation du prix, les affiliés de Pershing Square Capital Management ont conclu des transactions de swap dans lesquelles Pershing obtiendra une exposition économique longue à environ 125 millions de dollars d'actions ordinaires de HTZ ** Plus tôt cette année, le milliardaire des fonds spéculatifs Bill Ackman a augmenté sa participation dans HTZ par l'intermédiaire de son véhicule de gestion des investissements Pershing, exprimant sa confiance dans les efforts de la société pour réduire les coûts afin d'améliorer les marges bénéficiaires au cours des prochaines années

** Jusqu'à mercredi, les actions HTZ ont augmenté de 90% depuis le début de l'année, ce qui leur confère une capitalisation boursière de ~2,2 milliards de dollars

** 6 des 10 analystes estiment que l'action est "à conserver" et 4 estiment qu'elle est "à vendre"; la prévision médiane est de 3,55 $, selon les données de LSEG

Obligations

Valeurs associées

HERTZ GLOBAL
6,9700 USD NASDAQ +0,14%
PERSH SQUA HLD
4 711,000 GBX LSE -0,61%
PERSH SQUA HLD
63,400 USD LSE -1,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank