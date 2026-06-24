Hertz prévient que son résultat opérationnel du deuxième trimestre pourrait être affecté par le ralentissement du marché des voitures d'occasion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de location de voitures Hertz Global Holdings HTZ.O a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à ce que son bénéfice de base ajusté du deuxième trimestre se situe près de la limite inférieure de sa fourchette prévisionnelle, en raison d'un ralentissement inattendu du marché de l'occasion, ce qui a entraîné une chute de 24 % du titre avant l'ouverture de la Bourse.

Alors même que la hausse des droits de douane américains fait grimper les prix des véhicules neufs et pousse les acheteurs vers les voitures d'occasion, les entreprises du secteur de l'occasion peinent à préserver leurs marges, les pressions macroéconomiques pesant sur le budget des ménages.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Hertz a indiqué qu’un ralentissement inattendu du marché des voitures d’occasion l’avait conduit à enregistrer des pertes sur les ventes de véhicules en mai, alors qu’il avait réalisé des bénéfices en avril.

* La société prévoit que son résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) pour le trimestre se terminant le 30 juin se situera entre 50 et 80 millions de dollars, dont la valeur médiane est inférieure aux estimations de Wall Street.

* Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un Ebitda de 79,11 millions de dollars pour le deuxième trimestre.

* Elle prévoit que la dépréciation nette par unité et par mois au deuxième trimestre s'élèvera à environ 300 dollars.