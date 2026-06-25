Hertz poursuit sa chute après avoir revu à la hausse son émission d'obligations échangeables à hauteur de 350 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Les actions de la société de location de voitures Hertz Global ( HTZ.O ) ont reculé de 6% jeudi lors des échanges avant l'ouverture, à 2,82 dollars, à la suite d'une levée de fonds ** HTZ a annoncé plus tôt jeudi le prix d’une émission privée de 350 millions de dollars de titres PIK échangeables à 6,75%, arrivant à échéance en 2030

** Elle a également annoncé une offre publique d’environ 37 millions d’actions à 2,70 dollars, pour un montant de 100 millions de dollars; ces actions seront prêtées à JP Morgan, l’un des chefs de file, afin de faciliter les opérations de couverture des investisseurs dans les obligations échangeables ** Mercredi, l’action HTZ a chuté d’environ 41% pour clôturer à 3 dollars après que la société a dévoilé une émission de titres échangeables d’une valeur de 300 millions de dollars et a averti d’une baisse de son EBITDA au deuxième trimestre en raison de la morosité du marché des voitures d’occasion

** Le prix de conversion initial des obligations échangeables, fixé à 3,58 dollars, représente une prime de 32,5% par rapport au prix d’offre public de 2,70 dollars

** HTZ a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission des obligations à des fins générales de la société, notamment pour le remboursement de la dette

** À la clôture de mercredi, l’action HTZ avait perdu 59% au cours des 12 derniers mois

** Six analystes recommandent de “conserver” le titre, les trois autres de “vendre”; l’objectif de cours médian est de 5 $, selon les données de LSEG