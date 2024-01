Hertz dégradé par Jefferies

(AOF) - Hertz est attendu en baisse à Wall Street après que Jefferies est passé d’Acheter à Conserver sur le loueur de voitures américain avec un objectif de cours réduit de 12 à 8 dollars, invoquant notamment, "les problèmes de réparation des véhicules électriques", et "des coûts d'exploitation plus élevés". Même si le titre paraît bon marché,10% au-dessus son plus bas annuel, le broker avoue accorder une "confiance limitée" aux perspectives pour les deux prochaines années étant donné le manque de visibilité, après que le groupe a manqué ses objectifs de plus de 30% deux trimestres de suite.

Jefferies table sur des marges d'Ebitda bien inférieures aux attentes, du fait de vents contraires majeurs associés d'une part aux coûts de réparation et d'entretien plus élevés liés aux véhicules électriques, même après que Hertz a réduit son parc de véhicules électriques d'un tiers ; d'autre part à une charge d'amortissement plus élevée à mesure que la valeur des véhicules d'occasion a diminué, en particulier les véhicules électriques ; et enfin à des taux d'intérêt plus élevés.

