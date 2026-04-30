Hertz bondit de 20% après son partenariat avec Uber

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action de la société de location de voitures Hertz HTZ.O a bondi de 21% à 6,78 dollars après l'annonce de nouveaux partenariats stratégiques avec Uber UBER.N concernant la gestion de flotte

** Ce partenariat porte principalement sur le soutien à la gestion de flotte pour les opérations d'Uber liées aux robotaxis autonomes et aux véhicules conduits par des chauffeurs aux États-Unis.

** Oro Mobility, la division de gestion de flotte de Hertz, assurera l'exploitation, la maintenance et la logistique du programme de robotaxis autonomes d'Uber, qui débutera dans la région de la baie de San Francisco plus tard cette année

** Knighthead Capital Management détient une participation de 57,6% dans HTZ, selon les données de LSEG, ce qui réduit considérablement le flottant

** HTZ affiche également un taux de positions courtes de 18,71%, selon les données de LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action HTZ affiche une hausse d'environ 32% depuis le début de l'année