Hershey s'adoucit, Morgan Stanley devient optimiste sur l'accélération de la croissance du BPA
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 17:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de Hershey's HSY.N ont augmenté de 2,4% à 186,17 dollars lundi après que Morgan Stanley a relevé la pondération du fabricant de chocolat de "neutre" à "surpondéré", soulignant la reprise attendue de la croissance du bénéfice par action (BPA)

** Les actions HSY augmentent pour la quatrième séance consécutive et atteignent leur plus haut niveau en deux semaines

** Le courtier augmente le PT de 195 $ à 211 $, 16 % au-dessus de la dernière clôture de l'action

** Avec l'allègement des pressions sur les coûts et l'amélioration de la dynamique des ventes, Morgan Stanley déclare qu'il voit "une reprise pluriannuelle crédible des bénéfices qui n'est pas reflétée dans le consensus"

** Le BPA devrait rebondir fortement à partir de l'exercice 26 - bien avant le consensus (+14%) - avec un potentiel de croissance de plus de 20%, suivi d'une expansion soutenue à deux chiffres jusqu'à l'exercice 27, selon Morgan Stanley, qui ajoute qu'il pourrait y avoir une hausse supplémentaire si les prix du cacao se dégonflaient davantage ** HSY est l'un des rares noms du secteur des produits de base à offrir une visibilité supérieure à la moyenne sur une accélération significative des bénéfices par action, alors qu'une grande partie du secteur continue d'être confrontée à l'incertitude des volumes

et à l'affaiblissement du pouvoir de fixation des prix - Morgan Stanley

** Désormais, parmi les 25 courtiers couvrant les actions HSY, la répartition des recommandations est de 6 "achat fort" ou "achat", 17 "conserver" et 2 "vente"; leur objectif de cours médian est de 191 $, selon les données LSEG.

** Avec le mouvement de lundi, les actions sont en hausse de ~10% depuis le début de l'année, dépassant la progression de 3% du S&P 500 Consumer Staples .SPLRCS .

