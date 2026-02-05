Hershey prévoit une année 2026 solide, même si les coûts du cacao pèsent lourd

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aatrayee Chatterjee

Hershey HSY.N a annoncé jeudi des ventes et des bénéfices annuels supérieurs aux estimations de Wall Street, soutenus par une demande soutenue pour ses confiseries et ses snacks salés et par les bénéfices continus des hausses de prix précédentes mises en œuvre pour absorber la hausse des coûts.

Les actions de la société ont augmenté de 3 % dans les échanges avant bourse, après avoir également dépassé les estimations pour le quatrième trimestre.

Les tendances en matière d'en-cas aux États-Unis se sont maintenues au cours du trimestre, soutenues par des clients fidèles et la ruée vers Halloween - la plus grande fenêtre de vente pour le fabricant de chocolats et de bonbons.

Les ventes de l'unité de snacks salés de Hershey en Amérique du Nord ont fait un bond de 28 %, grâce à des marques telles que SkinnyPop et Dot's Pretzels.

Hershey a régulièrement augmenté ses prix au cours de l'année écoulée afin d'amortir l'impact des fluctuations tarifaires et de la hausse des coûts du cacao après de graves perturbations de l'approvisionnement en Afrique de l'Ouest, qui représente environ 70 % de la production mondiale de l'ingrédient clé du chocolat.

Malgré cela, la flambée des prix du cacao a comprimé la marge brute de la société au cours du trimestre, qui a perdu 17 points de pourcentage pour s'établir à 37 %.

Bien que les prix de gros aient diminué par rapport aux sommets atteints à la fin de 2024, les fabricants répercutent toujours les coûts d'intrants plus élevés sur les consommateurs.

"HSY n'a pas encore totalement récupéré les coûts du cacao, la marchandise reste inconstante", a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets.

Dans l'ensemble, les volumes de la société ont baissé de 3 %, tandis que les prix ont augmenté de 9 %. Le directeur général Kirk Tanner a déclaré que Hershey s'attendait à ce que la sensibilité des volumes aux actions tarifaires soit légèrement inférieure à ce qui avait été prévu.

L'augmentation des investissements dans la publicité et le marketing, ainsi que l'expansion des produits plus sains et sans sucre, ont également favorisé les ventes.

Hershey s'attend à ce que les ventes nettes en 2026 augmentent de 4 % à 5 %, alors que les analystes estimaient une hausse de 2,69 %, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 8,20 et 8,52 dollars, contre des attentes de 7,15 dollars.

Cela contraste avec l'avertissement de son homologue Mondelez MDLZ.O , qui prévoit une année en demi-teinte, les hausses de prix passées ayant pesé sur les volumes.

Le bénéfice ajusté par action de Hershey de 1,71 $ pour le trimestre terminé le 31 décembre a dépassé les estimations de 1,40 $. Les ventes nettes ont augmenté de 7 % pour atteindre 3,09 milliards de dollars, dépassant également les attentes de 2,98 milliards de dollars.