 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hershey prévoit une année 2026 solide, même si les coûts du cacao pèsent lourd
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aatrayee Chatterjee

Hershey HSY.N a annoncé jeudi des ventes et des bénéfices annuels supérieurs aux estimations de Wall Street, soutenus par une demande soutenue pour ses confiseries et ses snacks salés et par les bénéfices continus des hausses de prix précédentes mises en œuvre pour absorber la hausse des coûts.

Les actions de la société ont augmenté de 3 % dans les échanges avant bourse, après avoir également dépassé les estimations pour le quatrième trimestre.

Les tendances en matière d'en-cas aux États-Unis se sont maintenues au cours du trimestre, soutenues par des clients fidèles et la ruée vers Halloween - la plus grande fenêtre de vente pour le fabricant de chocolats et de bonbons.

Les ventes de l'unité de snacks salés de Hershey en Amérique du Nord ont fait un bond de 28 %, grâce à des marques telles que SkinnyPop et Dot's Pretzels.

Hershey a régulièrement augmenté ses prix au cours de l'année écoulée afin d'amortir l'impact des fluctuations tarifaires et de la hausse des coûts du cacao après de graves perturbations de l'approvisionnement en Afrique de l'Ouest, qui représente environ 70 % de la production mondiale de l'ingrédient clé du chocolat.

Malgré cela, la flambée des prix du cacao a comprimé la marge brute de la société au cours du trimestre, qui a perdu 17 points de pourcentage pour s'établir à 37 %.

Bien que les prix de gros aient diminué par rapport aux sommets atteints à la fin de 2024, les fabricants répercutent toujours les coûts d'intrants plus élevés sur les consommateurs.

"HSY n'a pas encore totalement récupéré les coûts du cacao, la marchandise reste inconstante", a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets.

Dans l'ensemble, les volumes de la société ont baissé de 3 %, tandis que les prix ont augmenté de 9 %. Le directeur général Kirk Tanner a déclaré que Hershey s'attendait à ce que la sensibilité des volumes aux actions tarifaires soit légèrement inférieure à ce qui avait été prévu.

L'augmentation des investissements dans la publicité et le marketing, ainsi que l'expansion des produits plus sains et sans sucre, ont également favorisé les ventes.

Hershey s'attend à ce que les ventes nettes en 2026 augmentent de 4 % à 5 %, alors que les analystes estimaient une hausse de 2,69 %, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 8,20 et 8,52 dollars, contre des attentes de 7,15 dollars.

Cela contraste avec l'avertissement de son homologue Mondelez MDLZ.O , qui prévoit une année en demi-teinte, les hausses de prix passées ayant pesé sur les volumes.

Le bénéfice ajusté par action de Hershey de 1,71 $ pour le trimestre terminé le 31 décembre a dépassé les estimations de 1,40 $. Les ventes nettes ont augmenté de 7 % pour atteindre 3,09 milliards de dollars, dépassant également les attentes de 2,98 milliards de dollars.

Valeurs associées

HERSHEY
220,260 USD NYSE +7,01%
MONDELEZ INTL RG-A
60,7700 USD NASDAQ +2,31%
PEPSICO
166,5200 USD NASDAQ +0,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les mobil-homes du village olympique des Jeux de Milan Cortina, le 3 février 2026 à Cortina d'Ampezzo ( AFP / Odd ANDERSEN )
    JO-2026: Benvenuti au village olympique de Cortina, "fonctionnel" et cosy
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:47 

    La neige tombée en abondance recouvre les sommets découpés des Dolomites, et de timides rayons de soleil se mêlent aux derniers flocons au milieu des interminables rangées de mobil-homes. Au village olympique de Cortina, le décor, provisoire, est planté à la veille ... Lire la suite

  • Un panneau indiquant Wall Street près de la Bourse de New York le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street recule, la pression sur la tech s'intensifie
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:39 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, souffrant à nouveau des inquiétudes autour des valeurs technologiques, moteurs du marché ces dernières années, malgré les bons résultats d' Alphabet , la maison mère de Google. Dans les premiers échanges, le Dow Jones ... Lire la suite

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer fait un discours à Saint Leonards-on-Sea, dans le sud-est de l'Angleterre, le 5 février 2026 ( POOL / Peter Nicholls )
    Affaire Epstein/Mandelson: Starmer s'excuse mais entend rester à Downing Street
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:21 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est excusé jeudi pour avoir nommé Peter Mandelson ambassadeur à Washington malgré ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein mais s'est dit déterminé à rester à Downing Street, alors que son avenir politique ... Lire la suite

  • Ursula von der Leyen à Bruxelles, en Belgique, le 22 janvier 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Commerce : après le Mercosur, l'UE proche de sceller un accord avec l'Australie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.02.2026 15:20 

    L'Union européenne espère éviter une nouvelle levée de boucliers des agriculteurs, déjà en colère contre l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur. L'Union européenne poursuit sa politique de diversification de ses partenariats commerciaux. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank