Hershey met en garde contre le risque que la hausse du coût de la vie ne décourage les acheteurs à l'approche d'Halloween

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre dépasse légèrement les prévisions, à 3,28 milliards de dollars, selon les données de LSEG

* La demande dans les supérettes souffre du fait que les consommateurs restreignent leurs dépenses pour faire face à la hausse du prix de l'essence, selon Hershey

* La société mise sur les achats en gros de dernière minute pour Halloween, indiquent ses dirigeants

(Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 2, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 18 et d'un graphique; mise à jour des cours de l'action au paragraphe 17)

par Juveria Tabassum

Hershey HSY.N a averti jeudi que la pression accrue exercée sur les consommateurs en raison de la forte inflation et des taux d’intérêt élevés pourrait avoir un impact sur leurs dépenses en confiseries pour Halloween.

La confiance des consommateurs américains a oscillé près de leurs plus bas niveaux historiques en octobre, alors que les Américains abordent la période des fêtes avec des budgets mis à rude épreuve par la hausse des prix de l’essence, conséquence de la guerre menée par les États-Unis en Iran.

Hershey a revu à la baisse son objectif de croissance organique annuelle du chiffre d’affaires net à environ 3%, invoquant la faiblesse de certains canaux de distribution tels que les supérettes, où les clients ajustaient leur budget en raison de la hausse des prix de l’essence.

Le fabricant des “Milk Duds” comptait sur les acheteurs de dernière minute à la recherche de paquets de bonbons en gros avant Halloween, le samedi 31 octobre, ont déclaré des dirigeants lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats.

“Nous avons désormais besoin que les consommateurs se manifestent, nous en avons besoin. Les derniers jours sont vraiment décisifs”, a déclaré Kirk Tanner, directeur général de Hershey.

Un paquet de 51,03 onces de bonbons d’Halloween assortis Hershey, contenant 165 pièces, coûtait environ 23,87 dollars sur le site web de Walmart jeudi matin.

“La participation à Halloween devrait être comparable à celle de 2025, même si les contraintes financières pourraient influencer les décisions d’achat finales”, a déclaré Tanner.

Les consommateurs abordaient Halloween en gardant à l’esprit le rapport qualité-prix et devaient dépenser environ 13,5 milliards de dollars — un chiffre similaire aux 13,1 milliards de dollars de l’année dernière, selon une enquête de la National Retail Federation.

Hershey a indiqué que les ventes de bonbons, de chewing-gums et de pastilles à la menthe dans les supérettes américaines avaient reculé de près de 5% en septembre par rapport à l’année précédente, et que cette tendance à la baisse s’était poursuivie en octobre.

Hershey mise sur de nouvelles offres, telles que les barres fourrées Hershey Crème Filled Bars et les Reese's Oreos, pour stimuler la demande, parallèlement à des efforts marketing accrus visant à dynamiser la demande pendant la saison et jusqu’en 2027.

MDLZ.O , la société mère de Toblerone, Mondelez International, publiera ses résultats trimestriels jeudi après la clôture des marchés.

LES VOLUMES RECULENT À NOUVEAU, AUCUNE BAISSE DE PRIX EN VUE

Le prix net a augmenté de 11% au cours du trimestre considéré, tandis que le volume organique a reculé d’environ 7%, suivant une tendance observée depuis plusieurs trimestres, mais Hershey n’envisageait pas de baisses de prix globales pour stimuler les volumes.

Les dirigeants ont plutôt indiqué qu’ils s’appuieraient sur des promotions et des conditionnements de différentes tailles pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de prix abordables.

La hausse des coûts de transport, l’inflation et les pressions exercées par les consommateurs constituent désormais des défis plus importants et pourraient “freiner” la croissance des bénéfices en 2027, a averti Hershey.

Le chiffre d’affaires net de la société au troisième trimestre, s’élevant à 3,28 milliards de dollars, a légèrement dépassé les estimations de 3,25 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Hershey a également relevé son objectif de croissance annuel du bénéfice par action, invoquant les remboursements de droits de douane et la déflation des prix du cacao.

Son cours boursier était pratiquement inchangé à 11 h, heure de l’Est, après avoir reculé d’environ 2% en début de séance.

“Dans l'ensemble, la révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires organique pour 2026 et le ton plus modéré concernant 2027, bien que n'étant pas surprenants, ne sont pas très encourageants”, a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets.