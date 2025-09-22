Hershey gagne son procès en affirmant que les bonbons Reese's d'Halloween ne sont pas effrayants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Hershey HSY.N a été débouté d'un procès dans lequel il affirmait avoir induit en erreur des consommateurs déçus que les bonbons au beurre de cacahuètes Reese's qu'ils avaient achetés sur le thème d'Halloween ne comportaient pas les détails décoratifs indiqués sur l'étiquette.

La juge de district américaine Melissa Damian a statué vendredi que les plaignants n'avaient pas prouvé qu'ils avaient subi un préjudice économique parce que leurs bonbons en forme de citrouille, dont ils pensaient qu'ils contiendraient des "sculptures artistiques" d'yeux triangulaires et de bouches tordues, étaient vierges.

Le procès de mai 2024 a contesté l'absence de détails sur neuf produits Reese's, dont un bonbon en forme de chauve-souris sans yeux, un bonbon en forme de fantôme sans yeux et sans bouche, et un bonbon en forme de ballon de football qui ressemblait à un œuf parce qu'il n'avait pas de coutures.

La juge Damian a également déclaré que la conviction subjective des plaignants qu'ils avaient été payés en trop ne justifiait pas leurs revendications et ne leur donnait pas la qualité pour agir.

"En d'autres termes, les plaignants ne prétendent pas que les produits étaient impropres à la consommation, qu'ils n'avaient pas le goût auquel ils s'attendaient ou qu'ils étaient défectueux au point d'être sans valeur", a écrit la juge de Miami.

Le recours collectif proposé par Nathan Vidal et Eduardo Granados, deux résidents de Floride, visait à obtenir au moins 5 millions de dollars de dommages et intérêts. La juge Damian a indiqué qu'ils pourraient déposer une plainte modifiée.

Anthony Russo, l'un des avocats des plaignants, a qualifié la décision de procédurale et a déclaré que ses clients allaient étudier les prochaines étapes.

Hershey et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

En demandant un non-lieu , Hershey a déclaré que les plaignants avaient ignoré les clauses de non-responsabilité figurant sur les emballages et indiquant que les sculptures étaient une "SUGGESTION DE DÉCORATION"

La société basée à Hershey, en Pennsylvanie, a également déclaré que les plaignants avaient finalement obtenu ce pour quoi ils avaient payé: "de délicieux bonbons Reese's"

L'affaire est la suivante: Vidal et al v Hershey Co, U.S. District Court, Southern District of Florida, No. 24-60831.