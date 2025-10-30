 Aller au contenu principal
Hershey en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 12:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions du chocolatier Hershey HSY.N sont en hausse d'environ 2 % à 178,99 $ avant le marché

** La société augmente ses prévisions de ventes annuelles après des résultats trimestriels positifs grâce à une forte demande de confiseries et de snacks

** La société s'attend maintenant à une croissance annuelle des ventes nettes d'environ 3 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse d'au moins 2 %, tout en prévoyant une baisse du BPA ajusté de 36 % à 37 %, contre une baisse attendue de 36 % à 38 % précédemment

** Ventes nettes de 3,18 milliards de dollars par rapport aux estimations de 3,11 milliards de dollars et BPA ajusté de 1,30 $ par rapport aux estimations de 1,07 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 3,5 % depuis le début de l'année

