Hershey dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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Hershey HSY.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, la hausse des prix et la demande soutenue pour ses chocolats Reese's et ses bretzels Dot's ayant contribué à compenser un climat de prudence en matière de dépenses.

La société a enregistré une hausse globale de son chiffre d'affaires net de 6,6% à 2,79 milliards de dollars pour le trimestre, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur une progression de 0,7% à 2,63 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.