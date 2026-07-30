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Hershey dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 12:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hershey HSY.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, la hausse des prix et la demande soutenue pour ses chocolats Reese's et ses bretzels Dot's ayant contribué à compenser un climat de prudence en matière de dépenses.

La société a enregistré une hausse globale de son chiffre d'affaires net de 6,6% à 2,79 milliards de dollars pour le trimestre, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur une progression de 0,7% à 2,63 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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