Hermès : vise la MM200 vers 2.185E
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 17:15

Hermès renoue avec sa MM100 vers 2.115E et va plus loin, vers 2.120E alors que les droits de douanes US sont partiellement remis en cause par la Cour Suprème.
Il convient de surveiller les 2.185E, c'est à dire la MM200 : en cas de franchissement et compte tenu de l'énergie accumulée au sein du corridor 2.000/2.160, Hermès devrait s'en aller tester directement les 2.300 (zénith du 15 janvier) puis 2.480, l'ex-zénith du 10 mai 2025


HERMES INTL
2 112,0000 EUR Euronext Paris +3,58%
