Hermès-Véronique Nichanian, directrice artistique, quitte la marque après 37 ans d'activité

Véronique Nichanian, directrice artistique des styles masculins chez Hermès

HRMS.PA , quitte la marque après 37 ans de carrière, a confirmé le groupe vendredi.

Son départ intervient dans le cadre d'un remaniement des directions artistiques à l'échelle du secteur, des dizaines de marques de mode haut de gamme ayant recruté de nouveaux stylistes.

Véronique Nichanian, 71 ans, a créé des vêtements pour hommes pour Hermès depuis 1988. Son départ avait été dévoilé par le quotidien Le Figaro.

Son dernier défilé aura lieu en janvier, a indiqué Hermès dans un communiqué.

Le changement radical de la direction créative dans le secteur du luxe a eu lieu alors que les marques s'efforcent de sortir d'un marasme prolongé et de relancer la consommation.

Hermès, le fabricant de sacs Birkin, fait toutefois figure d'exception en enregistrant une croissance de ses ventes, ses clients fortunés continuant d'acheter les sacs à main classiques de la marque.

