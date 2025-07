Hermès: va agrandir son site horloger du Noirmont information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 12:29









(CercleFinance.com) - Hermès annonce l'agrandissement de son site horloger du Noirmont à horizon 2028.



La manufacture, qui accueille aujourd'hui la fabrication des boîtiers et des cadrans des montres occupera une surface totale de 11 000 mètres carrés, pouvant accueillir à terme une centaine de nouveaux collaborateurs.



Implanté au coeur du Jura suisse, ce site accueillait initialement la fabrication des boîtiers de Joseph Erard, partenaire historique d'Hermès acquis en 2013.



En 2012, la maison a renforcé son expertise horlogère avec l'acquisition de la manufacture Natéber, spécialisée dans la fabrication de cadrans et basée à La Chaux-de-Fonds.



La manufacture du Noirmont s'ajoute au site de Brügg, dans le canton de Berne, dédié à la fabrication des bracelets en cuir et à l'emboîtage, ainsi qu'à celui du fabricant Vaucher Manufacture Fleurier, spécialisé dans la conception des mouvements mécaniques de haute horlogerie.





