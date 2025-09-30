 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hermès : surveiller un retour sur le support des 2.020E
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 14:02

Hermès reste bloqué sous 2.140E depuis le 1er août : il faut surveiller un retour sur le support des 2.020E qui endigue les pressions baissières depuis le 12 août.
En cas d'enfoncement, un autre support se dessine rapidement 2% vers 1.980E (plancher des 12 puis 20 et 21/11/2024), le suivant vers 1.820E (du 6 janvier 2024) puis 1.680E (du 18/12/2023).

Valeurs associées

HERMES INTL
2 076,0000 EUR Euronext Paris -2,03%
