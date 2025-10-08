Hermès : soulèvement de la résistance des 2.160E imminent
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 13:08
Le titre pourrait viser 2.260E puis 2.300E (ex-plancher du 22 juillet) puis le comblement du 'gap' des 2.367 du 29/07.
Valeurs associées
|2 153,0000 EUR
|Euronext Paris
|+1,80%
A lire aussi
-
Le PS exige des garanties sur la suspension de la réforme des retraites au coeur des ultimes négociations
La suspension de la réforme des retraites était au coeur des ultimes négociations à Matignon mercredi pour dénouer la crise politique, le PS estimant n'avoir reçu "aucune assurance" de Sébastien Lecornu alors que la droite et une partie du camp présidentiel en ... Lire la suite
-
L'homme soupçonné d'avoir enlevé sa fillette de trois ans dans l'Orne a été interpellé mercredi près de Vannes (Morbihan) et l'enfant est saine et sauve, a indiqué à l'AFP le parquet d'Alençon, confirmant une information de Ouest France. Une procédure d'alerte ... Lire la suite
-
Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, l'économie française semble marquer le pas. Entre consommation en berne, investissements d'entreprises en recul et croissance artificiellement dopée par la reconstitution des stocks, les signaux d'un ralentissement ... Lire la suite
-
La production européenne de plastique est "au bord du gouffre" et son poids dans un marché mondial en hausse constante continue de s'éroder, a assuré mercredi l'organisation professionnelle Plastics Europe, en appelant à l'aide les autorités politiques européennes ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer