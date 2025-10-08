 Aller au contenu principal
Hermès : soulèvement de la résistance des 2.160E imminent
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 13:08

Hermès poursuit le rebond amorcé sur 2.060 et le soulèvement de la résistance des 2.160E semble imminent.
Le titre pourrait viser 2.260E puis 2.300E (ex-plancher du 22 juillet) puis le comblement du 'gap' des 2.367 du 29/07.

Valeurs associées

HERMES INTL
2 153,0000 EUR Euronext Paris +1,80%
