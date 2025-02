Hermès: RNPG en croissance de 7% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 09:00









(CercleFinance.com) - Hermès International dévoile pour 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) en croissance de 7% à 4,6 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant en hausse de 9% à 6,2 milliards, soit une marge de 40,5% contre 42,1% en 2023.



La maison de luxe a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 13% à 15,2 milliards d'euros (+15% à taux de change constants), avec des progressions observées dans toutes ses zones géographiques et tous ses métiers, à l'exception de l'horlogerie.



Lors de l'AG du 30 avril, il sera proposé de fixer le dividende à 16 euros par action, l'acompte de 3,50 euros à verser le 19 février venant en déduction de ce dividende. Il sera par ailleurs proposé un dividende exceptionnel de 10 euros par action.



Hermès aborde l'année 2025 avec confiance, et confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux à moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde.





