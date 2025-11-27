 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 104,26
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hermès : revient tester le support oblique des 2100E
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 14:21

LVMH monte, Hermès se replie, pas vraiment de tendance dans le secteur du luxe : c'est Hermès qui se montre le moins à son avantage et qui revient tester le support oblique court terme des 2100E.
En cas d'enfoncement, le titre reviendrait s'appuyer cette sur le support moyen terme qui gravite vers 2038E, puis ultérieurement sur le plancher des 2.020E (testé les 12 août, 4 septembre et 14 octobre)

Valeurs associées

HERMES INTL
2 112,0000 EUR Euronext Paris -1,81%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank