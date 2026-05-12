Hermès recule, les analystes abaissent leurs attentes

(Zonebourse.com) - L'action Hermès s'inscrit en baisse pour la 3ème séance d'affilée ce mardi à la Bourse de Paris, alors que deux analystes ont drastiquement réduit leur objectif de cours sur la valeur, notamment en raison des résultats décevants publiés par la maison de luxe au titre du 1er trimestre.

Peu avant 15h00, le titre du fabricant des célèbres sacs Birkin et des fameux "carrés" de soie recule de quasiment 0,8% à 1 594,5 euros quand le CAC 40 se replie de 0,6% au même moment.

Dans une étude sectorielle intitulée "On ne s'ennuie jamais dans le luxe", HSBC indique avoir ramené son objectif sur la valeur à 1 661 euros, contre 2 300 euros précédemment.

La banque britannique justifie sa décision par le fait que le groupe ait signé un 1er trimestre inférieur aux attentes, marqué par un impact plus fort que prévu du recul des flux touristiques en Europe, une faiblesse surprenante sachant que l'entreprise affirmait jusque-là être moins exposée au tourisme que ses concurrents.

HSBC maintient cependant son conseil d'achat sur le titre, considérant toujours qu'Hermès reste l'un des acteurs les plus résistants du secteur.

Barclays abaisse lui aussi ses ambitions

Barclays a réduit pour sa part son objectif de 2 310 à 1 700 euros, tout en renouvelant son conseil "pondération en ligne".

Dans sa note, Barclays estime que la valorisation très élevée de Hermès repose sur l'hypothèse d'une croissance nettement supérieure au secteur, mais que les derniers résultats fragilisent cette thèse.

La banque souligne trois inquiétudes principales chez les investisseurs : des doutes sur la résilience du modèle de croissance à long terme, un manque de visibilité sur les catalyseurs capables de soutenir le titre à court terme, ainsi qu'une prime de valorisation jugée excessive par rapport aux autres groupes du luxe.

Avec une croissance attendue à 8% sur le moyen terme, contre 4% pour le secteur dans son ensemble, Barclays considère que le consensus de marché devra probablement revoir ses attentes à la baisse.

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