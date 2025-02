Hermès : record de clôture au-delà de 2.759E possible information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 16:53









(CercleFinance.com) - Hermès se hisse au-delà de 2.754E et un record de clôture au-delà de 2.759E est possible (ce serait le 18ème depuis le 1er janvier, et le 16 pour être précis)

Il s'en faut de moins de 1% pour qu'un nouveau record historique ne soit battu: la capitalisation à l'instant dépasse les 290MdsE.

Beaucoup de traders ont l'objectifs des 3.000E en tête, vu la facilité avec laquelle la résistance des 2.500E (et des 250MdsE de 'capi') a été effacée le 17 janvier.





Valeurs associées HERMES INTL 2 754,00 EUR Euronext Paris +1,77%