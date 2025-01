Hermés : record absolu à 2.700E, record de valorisation information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 13:31









(CercleFinance.com) - Après 'l'effet Richemont', c'est aujourd'hui 'l'effet Burberry's' (ce n'est pas bon, mais c'est 'moins pire' que prévu) qui propulse Hermès vers de nouveaux records absolus, avec un nouveau zénith à 2.700E (résistance oblique long terme, +50% par rapport à mi-septembre), et le titre bat à l'occasion un record de valorisation à 54 fois les bénéfices et surtout de ratio CA/Valo.

Le titre se paye désormais 20 fois son CA, un record absolu pour une valeur française de plus de 10MdsE.

Mais les optimistes la voient déjà à 2.800 et l'espèrent à 3.000 fin 2025.





