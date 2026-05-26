 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hermès : rechute sous les 1.600E
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 11:50

Hermès ricoche sous 1.655E et rechute sous les 1.600E : le titre n'a pas trouvé la force d'aller tester la MM50 vers 1.665E et pourrait revenir menacer le support -et plancher annuel- des 1.58E testé les 12, 13 et 18 mai.

En cas d'enfoncement, risque de glissade jusque vers 1.400 (-10%), ex-plancher de fin septembre 2022.

Valeurs associées

HERMES INTL
1 612,0000 EUR Euronext Paris -2,33%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 186,51 -0,87%
HAFFNER ENERGY
0,374 +46,67%
Pétrole Brent
99,04 +2,85%
KALRAY
13,06 -1,06%
SOITEC
166,85 -5,36%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank