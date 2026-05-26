Hermès : rechute sous les 1.600E

Hermès ricoche sous 1.655E et rechute sous les 1.600E : le titre n'a pas trouvé la force d'aller tester la MM50 vers 1.665E et pourrait revenir menacer le support -et plancher annuel- des 1.58E testé les 12, 13 et 18 mai.

En cas d'enfoncement, risque de glissade jusque vers 1.400 (-10%), ex-plancher de fin septembre 2022.