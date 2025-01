Hermès : pulvérise un nouveau record absolu à 2.565E information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 17:39









(CercleFinance.com) - Véritable locomotive du CAC40, Hermès pulvérise un nouveau record absolu à 2.565E (le titre franchit les 270MdsE de capitalisation, soit 16 fois son chiffre d'affaire anticipé en 2025).

Hermès se situe déjà 10% au-delà de son précédent zénith historique des 2.410E du 21 mars 2024 et semble filer tout droit vers la résistance majeure long terme, une oblique qui gravite vers...2.700E (le titre se paierait alors 20 fois son CA, un record absolu pour une valeur française de plus de 10MdsE).





Valeurs associées HERMES INTL 2 562,00 EUR Euronext Paris +2,56%