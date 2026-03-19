 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hermès : pulvérise le plancher des 1.842E des 9 et 16 mars.
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 19:15

Après la rupture baissière sous 1.900E, Hermès pulvérise le plancher crucial des 1.842E des 9 et 16 mars et une accélération des ventes s'enclenche (le titre perd aussitôt -100E vers 1.740E).
La cassure des 1.640E (plancher moyen terme de fin octobre 2023 et ex-résistance de novembre/décembre 2021) validerait l'émergence d'une nouvelle vague de correction en direction des 1.475E (division par 2 depuis le zénith du 10 février 2025) puis 950E (ex-plancher de juin 2022).

Valeurs associées

HERMES INTL
1 742,000 EUR Euronext Paris -5,81%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank