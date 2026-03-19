Hermès : pulvérise le plancher des 1.842E des 9 et 16 mars.
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 19:15
La cassure des 1.640E (plancher moyen terme de fin octobre 2023 et ex-résistance de novembre/décembre 2021) validerait l'émergence d'une nouvelle vague de correction en direction des 1.475E (division par 2 depuis le zénith du 10 février 2025) puis 950E (ex-plancher de juin 2022).
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