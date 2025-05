Hermès : pullback sous 2.400E, du soutien vers 2.315E information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - Hermès poursuit son pullback sous 2.400E, ce qui met à mal le petit support du 7 mai et pourrait préfigurer une rechute sur la MM200 qui gravite vers 1.310E (ce qui coïncide avec le palier des 2.315 des 11 et 17 avril).





Valeurs associées HERMES INTL 2 353,0000 EUR Euronext Paris -3,45%