Hermès: progression de près de 9% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 09:15









(CercleFinance.com) - Hermès International dévoile un chiffre d'affaires de 4,13 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2025, en progression de 8,5% en données totales et de 7,2% à taux de change constants, toutes les régions s'inscrivant en croissance.



La maison de luxe parisienne revendique des croissances à deux chiffres dans toutes les zones géographiques, à l'exception de l'Asie hors Japon, et des croissances dans tous ses métiers, à l'exception de l'horlogerie et des parfum et beauté.



Dans un contexte économique et géopolitique plus incertain, Hermès déclare 'aborder l'année 2025 avec confiance', et confirme, à moyen terme, 'un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux'.





