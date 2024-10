Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès: poursuit son rebond après les chiffres trimestriels information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le titre affiche un gain de 1% en fin de journée après avoir gagné hier près de 1% suite à la publication des chiffres du 3ème trimestre 2024.



Sur la base d'un chiffre d'affaires au 3ème trimestre publié à 3 704 ME (Oddo BHF attendait 3 647 ME et le consensus Visible Alpha était à 3 692 ME), la croissance du groupe ralentit à 11,3% sur le trimestre après un 2ème trimestre à 13,3%.



Oddo BHF estime que cette croissance reste confortable au vu d'un secteur à l'activité probablement en recul de 2%/3% sur la période.



'La maroquinerie progresse de 14% (Oddo BHF attendait +11.8%), ce qui donne, pour le reste du portefeuille, une croissance plus faible mais toujours solide de 9.4% (on était à +10.1% au 2ème trimestre) reflétant une performance très négative en horlogerie (-18%) et en positif modéré pour la soie (+4%) mais toujours à deux chiffres dans les autres divisions' indique le bureau d'analyses.



L'analyste souligne que l'Asie Pacifique marque clairement le pas à +1%, 'le ralentissement en Chine ayant gagné de l'ampleur dans le contexte d'une base de comparaison plus difficile pour le groupe mais la croissance est robuste partout ailleurs'.



Hermès ne décèle pas de changement de tendance sur octobre en matière d'activité. 'L'objectif de croissance en Maroquinerie est confirmé pour l'année à +15%/+16% après +17% à 9 mois ce qui revient à tabler sur un T4 en plus faible croissance'.



'Hermès ne précise pas à ce stade la hausse de prix qui sera passée en 2025 mais nous comprenons que celle-ci devrait se situer au voisinage de 5% ce qui restera au-dessus de la moyenne à attendre pour le secteur'.



Les prévisions annuelles d'Oddo BHF restent sans changement notable. L'analyste table sur une croissance de 10.2% au 4ème trimestre à tcc (maroquinerie à +13.6% et le reste à +7.8%) et s'attend à +9.6% pour 2025 (maroquinerie à +12% et le reste à +7.9%).



En matière de marge d'EBIT, Oddo BHF anticipe 37.6% sur le 2ème semestre contre 40.2% au 2ème semestre de l'an passé d'où une marge sur l'exercice à 39.8% contre 42.1% sur 2023. La marge d'EBIT 2025 est attendue stable à 39.8%.



La valorisation du titre limite son potentiel. Oddo BHF confirme son opinion à Neutre avec un objectif inchangé de 2 164 E.





