 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hermès ouvre son nouveau magasin à Hanoï
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 13:05

Hermès annonce l'ouverture, ce 16 janvier, de son nouveau magasin à Hanoï, renforçant ainsi sa présence au Vietnam, depuis 2008, magasin désormais situé dans la rue très animée de Tràng Tiên, au coeur d'un bâtiment Art déco.

"Mêlant couleurs, culture et paysages naturels, cette nouvelle adresse dévoile la diversité des 16 métiers de la maison sur trois étages", explique le groupe de luxe, précisant que son décor a été imaginé par l'agence d'architecture parisienne RDAI.

"À l'entrée principale, l'emblématique ex-libris de la maison s'inscrit dans un sol aux couleurs déclinées dans les tons jaunes et ambrés, où la mosaïque au motif Faubourg se dessine sous les luminaires "Grecques", indique notamment Hermès.

Valeurs associées

HERMES INTL
2 198,0000 EUR Euronext Paris -1,70%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jerome Powell, le seul qui résiste à Trump ?
    Jerome Powell, le seul qui résiste à Trump ?
    information fournie par Ecorama 16.01.2026 14:10 

    Focus sur Washington où le bras de fer entre Donald Trump et la Réserve fédérale atteint un niveau inédit. Après les insultes et les pressions, des poursuites judiciaires visent désormais Jerome Powell, qui a répliqué par une vidéo virale dénonçant les menaces ... Lire la suite

  • Logo de Decathlon à Montreuil près de Paris
    Les nouvelles grandes ambitions de Decathlon CMA CGM
    information fournie par Reuters 16.01.2026 14:05 

    Présente dans le peloton depuis 1992 sous différentes appellations, l'équipe Decathlon CMA CGM aborde la saison 2026, qui s'ouvre mardi en Australie avec le Tour Down Under, avec de grandes ambitions, notamment permises par l'arrivée ‍de l'armateur marseillais ... Lire la suite

  • Des sociétés cotées généreuses avec leurs actionnaires en 2026 ?
    Des sociétés cotées généreuses avec leurs actionnaires en 2026 ?
    information fournie par Ecorama 16.01.2026 14:05 

    Focus sur les entreprises européennes qui, malgré des bénéfices stagnants en 2025, s’apprêtent à verser près de 454 milliards d’euros de dividendes, en hausse de 4 %. Fidélisation légitime des actionnaires ou déconnexion avec la réalité économique ? Les dividendes ... Lire la suite

  • L'Iranienne Mahdieh Esfandiari accompagnée de ses avocats Antoine Pastor (G) et Nabil Boudi (derrière) au tribunal de Paris le 13 janvier 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Procès de Mahdieh Esfandiari: quatre ans de prison dont trois avec sursis requis contre l'Iranienne
    information fournie par AFP 16.01.2026 14:04 

    Le parquet a requis vendredi une peine de quatre ans de prison dont trois avec sursis contre l'Iranienne Mahdieh Esfandiari, possible monnaie d'échange contre les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, ainsi qu'une interdiction définitive du territoire français. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank