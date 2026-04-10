Hermès ouvre en Gironde sa 25e maroquinerie française
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 12:30
Cette nouvelle manufacture accueillera, à terme, 260 selliers-maroquiniers formés en interne qui seront chargés de façonner les créations les plus emblématiques de la griffe, à l'image des sacs Kelly, Constance et Bride de jour.
Un atelier sera également dédié à la mise au point des étapes de production des nouveaux modèles de sacs qui seront fabriqués par les artisans du pôle.
Le site, le sixième d'Hermès en Nouvelle-Aquitaine, associe des fondations en béton bas carbone à une structure en bois clair et matériaux biosourcés, avec une charpente en pin largement apparente qui constitue l'élément central du projet. Il est exposé nord-sud en vue de mieux laisser entrer la lumière naturelle du jour.
Chauffé par géothermie, le bâtiment construit sur un site arboré est équipé de panneaux photovoltaïques et d'un dispositif de récupération des eaux pluviales afin de mieux maîtriser son empreinte énergétique et hydrique.
Après la mise en service de cette nouvelle manufacture, Hermès prévoit de lancer trois autres projets à Charleville-Mézières (Ardennes), Colombelles (Calvados) et aux Andelys (Eure).
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