Hermès: les avis des analystes avant les chiffres trimestriels
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 15:20
Oddo BHF souligne que le climat entourant le titre a changé depuis la publication des comptes semestriels : il perd près de 7% sur l'ensemble du 3ème trimestre, à ce stade, pour un secteur du luxe en hausse de près de 4% avec LVMH à c. +11% et Kering à c.+45%.
'Cette sous-performance, inhabituelle sur la période récente, traduit la prise en compte par les investisseurs d'une trajectoire de croissance top line désormais pour quelque temps sous les 10%, elle reflète en parallèle les espoirs grandissants d'une reprise cyclique du secteur qui bénéficierait en premier lieu aux marques ayant le plus ralenti' indique le bureau d'analyse .
'Notre opinion, à ce stade, va plutôt à rebours de ces appréciations 1) nous tablons sur une reprise très graduelle de la croissance du secteur, 2) les fondamentaux d' Hermès en relatif au secteur ne se sont pas réellement dégradés, selon nous'.
Oddo BHF estime que la description des tendances générales faite par la société en fin de 3ème trimestre suggère une relative stabilité de la tendance d'ensemble par rapport à un 2ème trimestre qui avait montré une croissance à tcc de 9%.
En particulier pas d'accélération notable de la demande en Chine, mais une bonne tenue partout ailleurs avec notamment une zone Amériques toujours en croissance robuste.
'Nous avons très légèrement modifié notre scénario de croissance CA T3 et T4 (T3 à 9.4% contre 9.6% préc., T4 à 8.6% contre 8.4%) sans effets sur nos prévisions annuelles 2025 (croissance CA +8.5% marge EBIT à 39.8% soit 38.3% au S2). Sur le T3 nous avons légèrement remonté la croissance attendue aux Amériques à +12% (T2 :12.3%) et au Japon à +13.5% (T2 14.7%) mais abaissé celle afférent à la zone Asie Pacifique à 6.5% (T2 : 5.2%)' rajoute Oddo BHF en conclusion.
UBS indique que tous 'les regards sont tournés vers la qualité de la croissance'. L'analyste confirme son opinion neutre sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 2310 E (contre 2389 E) avant la publication des résultats du 3ème trimestre.
UBS anticipe des résultats du troisième trimestre avec une légère accélération séquentielle de la croissance des ventes.
'Cependant, l'accent devrait être mis sur la composition de la croissance, compte tenu des premiers signes d'affaiblissement de la dynamique de la marque ' indique le bureau d'analyse .
'Le risque d'augmentation de la cyclicité de Hermès, associé à sa taille beaucoup plus grande et au risque de baisse pour les estimations 2026, limitent le potentiel de hausse', a expliqué l'analyste.
Le groupe a confirmé des perspectives de croissance à savoir un objectif de ' progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux à moyen terme ' malgré un contexte économique et géopolitique plus incertain.
HSBC a abaissé sa recommandation d''acheter' à 'conserver' sur le titre, en raison d'une valorisation élevée et le ralentissement attendu de sa croissance organique. Son objectif de cours passe ainsi de 2800 à 2350 euros.
HSBC indique que le titre se négocie désormais à 44,1 fois les bénéfices estimés pour 2026, un niveau jugé difficile à justifier. Les analystes indiquent ne plus prévoir de croissance à deux chiffres des ventes sur le moyen terme.
Les résultats de deuxième trimestre ont montré que la marque n'était pas totalement épargnée par le ralentissement des consommateurs. Les catégories hors maroquinerie n'ont en effet que très peu progressé sur la période, certaines affichant même un recul, comme les parfums et les montres.
Valeurs associées
|2 112,0000 EUR
|Euronext Paris
|+2,08%
