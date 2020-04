Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès: Le chiffre d'affaires baisse de 6,5% au T1, fort impact attendu au T2 Reuters • 23/04/2020 à 08:57









HERMÈS: LE CHIFFRE D'AFFAIRES BAISSE DE 6,5% AU T1, FORT IMPACT ATTENDU AU T2 PARIS (Reuters) - Le groupe de luxe Hermès a fait état jeudi d'une baisse de 6,5% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisé par la crise du coronavirus qui devrait aussi affecter l'activité pour le trimestre en cours. Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1,506 milliard d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en baisse de 7,7% à taux de changes constants. Les ventes du sellier ont reculé de 11% en Asie hors Japon, avec la fermeture progressive des magasins en Chine dès la fin janvier. "En Chine continentale, l'ensemble des magasins a pu rouvrir et l'activité est de nouveau en croissance. Le magasin de Guangzhou a rouvert ses portes après agrandissement début avril", indique Hermès. Le groupe prévient néanmoins que d'autres pays de la zone connaissent depuis début avril une seconde vague de fermetures de magasins en application des mesures gouvernementales, notamment à Singapour, en Australie et en Thaïlande. Le chiffre d'affaires a reculé au premier trimestre de 6% en Amérique, de 11% en Europe hors France et de 9% en France. Seul le Japon a connu une progression de 1% des ventes, "grâce à la fidélité de la clientèle locale". "À la date de publication de ce communiqué, seuls les magasins en Grande Chine et en Corée sont ouverts alors que l'activité est très réduite au Japon", indique Hermès. "Les évolutions de la pandémie et les mesures décidées par les Etats ne permettent pas à ce stade de prévoir les dates de réouverture des magasins. En conséquence, les ventes du deuxième trimestre 2020 seront fortement impactées par les fermetures d'une partie significative du réseau", prévient le groupe de luxe. Hermès indique par ailleurs que son conseil de surveillance a décidé de modifier la proposition de distribution de dividende ordinaire pour en ramener le montant de 5,00 euros à 4,55 euros par action, soit un montant identique à celui versé en 2019. (Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

