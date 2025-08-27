Hermès : la seconde locomotive du CAC40 refranchit les 2.125E information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 15:56









(Zonebourse.com) - Hermès s'impose comme la seconde locomotive du CAC40 (avec LVMH qui bondit de +4%) et refranchit les 2.125E, résistance du 7 au 11 août et ex-plancher du 7 avril : le titre s'ouvre la route des 2.226E, ex-plancher du 19 juin dernier et ex-résistance du 27/09/2024.





Valeurs associées HERMES INTL 2 124,0000 EUR Euronext Paris +2,51%