CAC 40
7 753,82
+0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hermès : la seconde locomotive du CAC40 refranchit les 2.125E
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 15:56

(Zonebourse.com) - Hermès s'impose comme la seconde locomotive du CAC40 (avec LVMH qui bondit de +4%) et refranchit les 2.125E, résistance du 7 au 11 août et ex-plancher du 7 avril : le titre s'ouvre la route des 2.226E, ex-plancher du 19 juin dernier et ex-résistance du 27/09/2024.

Valeurs associées

HERMES INTL
2 124,0000 EUR Euronext Paris +2,51%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

