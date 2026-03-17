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Hermès : incursion dommageable sous 1.875E
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 17:01

Hermès effectue une incursion qui pourrait être dommageable sous 1.875E : il ne reste plus que le palier de soutien des 1.820E des 5 et 23 janvier 2024, ensuite, c'est le début de la glissade vers 1.650E, l'ex-plancher historique long terme du 20 octobre 2023 (et ex-résistance du 20 novembre 2021).

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